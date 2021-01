Teles consideram leilão do 5G já “encaminhado”

O edital do leilão da internet móvel de quinta geração (5G) está perto de se tornar realidade, de acordo com sinalização do presidente da Oi e do sindicato nacional de operadoras (Conexis), Rodrigo Abreu. “Realmente encaminhamos para que o 5G aconteça”, afirmou. A declaração curta, porém em tom altamente positivo, aconteceu durante painel para debater o 5G, organizado nesta semana pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide).

Sinais. Na ocasião, ele deixou a mesa de debates por alguns minutos para participar de uma videochamada com o ministro das Comunicações, Fabio Faria. Na volta, Abreu elogiou bastante a “interlocução” do governo com os empresários e admitiu que o tema do 5G é muito “complexo”, segundo suas palavras. Procurado, o executivo respondeu apenas que “o que podia dizer disse ali”.

Em jogo. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) acabou de finalizar a minuta do edital do leilão, e o conselho do órgão regulador vai votar o documento na segunda-feira (1º). Conforme antecipou a Coluna, a principal novidade é a ausência de restrições a fornecedores de equipamentos para o mercado 5G, o que vale para a Huawei. Essa era uma grande preocupação das operadoras, que temiam um desembolso bilionário na substituição das redes caso a empresa chinesa fosse impedida.

Em jogo 2. Nos últimos meses, as teles também pediram que o leilão não fosse “arrecadatório”, isto é, com cobrança elevada de outorgas. Em vez disso, as companhias defendem compromissos para expansão rápida das redes.

