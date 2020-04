Teles oferecem uso gratuito de app da renda básica emergencial

O governo vai contar com o apoio das teles para ampliar o acesso à renda básica emergencial de R$ 600, uma das medidas de combate à pandemia do novo coronavírus. O aplicativo que permite à população saber se é ou não elegível ao benefício pode ser baixado de forma gratuita, sem consumo da internet do celular. A navegação nesse app tampouco consumirá dados. Será por meio desse aplicativo que trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais poderão consultar se estão no Cadastro Único do Ministério da Cidadania e, em caso negativo, fazer a inscrição para receber o benefício.

Põe na conta corrente. Para aqueles que têm conta bancária para receber o pagamento, bastará informá-la ao concluir o cadastro. Os beneficiários que estão fora da rede terão uma conta digital, que será movimentada por meio desse aplicativo. Tampouco haverá cobrança de dados nessa etapa.

Quem quer dinheiro? A estimativa é que 100 milhões de pessoas façam a consulta nos primeiros dias após o lançamento do app. A renda básica emergencial deve beneficiar 54 milhões de pessoas por três meses e tem custo aproximado de R$ 98 bilhões.

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Quer saber mais sobre o Broadcast? Fale conosco

Contato: colunabroadcast@estadao.com