Temporada atual de oferta de ações já conta mais de R$ 10 bi em IPOs cancelados

A segunda temporada de ofertas de ações do ano está se mostrando uma decepção para quem fazia projeções agressivas, com a expectativa de movimentação em torno de R$ 50 bilhões. Do início de abril para cá, a soma está em pouco mais de R$ 17 bilhões.

As desistências apenas de ofertas de empresas que chegaram a iniciar conversas com investidores, por sua vez, já somam mais de R$ 10 bilhões. Se forem levadas em conta aquelas em estágio menos adiantado do processo, que não haviam estabelecido faixa de preço, as ofertas suspensas, chegam a 30. No ano passado inteiro, elas somaram 25.

Cinco nomes estão na fila de estreia na Bolsa

Apesar da sucessão de desistências dos últimos dias, cinco ofertas se mantêm na fila para tentar chegar à Bolsa no próximo mês. Entre elas, a Athena Saúde, que é investida do Pátria Investimentos, com pretensão de movimentar entre R$ 1 bilhão a R$ 2,5 bilhões. Já a plataforma de oferta de serviços GetNinjas quer levantar entre R$ 500 milhões e R$ 700 milhões. Ambas estão em apresentações a analistas e investidores. Outras ofertas previstas para maio são: Dotz, G2D Investimentos e Petrorecôncavo.

