Temporada de ofertas de ações tem largada fraca, com conjuntura adversa

A primeira semana de precificação de ofertas de ações em Bolsa de abril mostra um cenário adverso ao previsto há alguns meses para as ofertas. Já são dois adiamentos – LG Informática e Blau. O re-IPO da Diagnósticos da América (Dasa), que se esperava um enorme sucesso, foi negociado abaixo do menor valor esperado para a oferta. Houve deságio de cerca de 10% em relação ao piso da faixa de preço estabelecida pela empresa e, apesar de estar em um dos setores mais sexys do momento, captou R$ 3,3 bilhões. A expectativa inicial era de que fosse alcançado algo próximo a R$ 5 bilhões.

A oferta inicial da Blau foi postergada para a próxima semana. A companhia vai retirar a oferta secundária – a parte dos acionistas a ser vendida. Também vai reduzir o montante de papéis da primária, aquela cujo dinheiro vai ao caixa da empresa. A oferta no total, conforme o prospecto preliminar, seria de R$ 2,1 bilhões, considerando R$ 1,5 bilhão da emissão primária e R$ 640 milhões da secundária.

Desde o fim de fevereiro, várias notícias têm interferido no mercado. Entre elas, a interferência direta do governo nas estatais, a aceleração da pandemia, a vacinação lenta e confusa, além das incertezas com a articulação das reformas em meio ao descontrole fiscal.

Outras duas ofertas da área de saúde estão sendo levadas adiante. São as redes de hospitais Mater Dei e Care Caledônia, que esperam levantar R$ 1,9 bilhão e R$ 790 milhões, respectivamente.

Alguns estrategistas diziam que esta segunda janela de ofertas do ano poderia decepcionar, em relação ao volume recorde de operações visto em janeiro e fevereiro, de mais de R$ 30 bilhões. Há estimativas que sugerem menos de 15 ofertas, contra as 40 em análise na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 7/4 às 18h59

