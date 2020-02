Tensão com coronavírus faz Banco Pan adiar emissão de título no exterior

O agravamento da tensão com o coronavírus pesou na decisão de anúncio da emissão de bonds (títulos de dívida lançados no exterior) de algumas empresas brasileiras, previsto para após o carnaval, entre elas o do Banco Pan. A instituição tinha engatilhado o anúncio de uma captação com prazo de cinco anos para esses dias. Mas sem visibilidade sobre os desdobramentos do temor de que o coronavírus possa se transformar numa pandemia, tanto nos mercados quanto nos preços dos ativos globais, o banco decidiu aguardar até a semana que vem. Procurado, o Pan não comentou.

Pressão. Enquanto o Brasil pulava o carnaval, no mercado de dívida externa os preços dos bonds brasileiros cediam. Os títulos de empresas relacionadas a commodities, como petróleo, proteínas, celulose e minério, foram os mais afetados, por terem suas atividades dependentes da demanda externa e da China, a protagonista de uma possível desaceleração econômica global. Entre os afetados pela aversão ao risco, os bonds com vencimento em 2030 da Petrobras caíram 1,8% de sexta-feira, dia 20, até ontem, dia 25. Já os bonds da Suzano, que também vencem em 2030, cederam 2,40% e os da Vale, com vencimento em 2026, recuaram 1,2%.

