Tereos Açúcar & Energia Brasil reforça preocupação com questão ambiental

Tereos Açúcar & Energia Brasil reforça a preocupação com a questão ambiental. Nos canaviais que abastecem suas sete usinas paulistas, a área incendiada na safra 2018/19 caiu 50% e os focos de fogo, 20%. Isso foi possível graças ao sistema Orion de monitoramento, que utiliza 13 satélites meteorológicos e é capaz de detectar pontos de incêndio em quatro minutos. Uma tecnologia importante no ano em que o volume de chuvas no período foi 22% menor.

Prevenção

As queimadas em áreas monitoradas pela Tereos recuaram de 12 mil para menos de 6 mil hectares nas duas últimas safras. Os focos de incêndio caíram de 496 para 404. “Investimos em monitoramento e tecnologia, mas a campanha preventiva é importante, especialmente em relação aos focos”, diz o diretor de sustentabilidade da Tereos, Edilberto Bannwart.