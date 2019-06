A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está animada com a decisão que tomou de filtrar, por meio das Câmaras Setoriais abrigadas no ministério, as reivindicações de cada cadeia produtiva. “É uma mudança de cultura”, diz, sobre a ideia de fortalecer a representatividade dos vários segmentos do agronegócio. “Acho que vai funcionar bem”, conta à coluna. “Já tive uma reunião com todas as câmaras e a partir de agora estaremos sempre conversando.”