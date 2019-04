Thinkseg, de ex-BTG, investe R$ 50 mi em seguro de auto por assinatura

A Thinkseg, do ex-BTG André Gregori, desembolsou R$ 50 milhões para desenvolver um seguro de automóvel cobrado conforme o uso de cada motorista, até então inédito no mercado brasileiro. Da expressão em inglês Pay-Per-Use, funciona como o pagamento de um serviço por assinatura nos moldes de Netflix e Spotify, com custo fixo médio acrescido de um variável conforme a utilização do veículo.

No forno. Para chegar nesta equação, a insurtech – startup de seguro – considera a quilometragem rodada e o comportamento do segurado ao volante. Em parceria com uma seguradora internacional, o seguro, que pode ser até 50% mais em conta que o modelo tradicional, sairá do forno até junho.

Crédito: Tiago Queiroz/Divulgação

