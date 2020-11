Ticket Log disponibiliza pagamentos pelo celular em postos de combustíveis

Com as mudanças rápidas nos meios de pagamento, a Ticket Log acaba de fazer um nova mudança em seu aplicativo, para permitir o pagamento via celular. No app, é possível consultar a rede de postos de combustíveis cadastrados para o pagamento digital. Atualmente, entre os 18 mil credenciados, 6 mil estabelecimentos são cadastrados e a previsão e chegar a 9 mil até o fim do ano.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter