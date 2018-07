Ticket Log firma parceria com aplicativo de caronas compartilhadas Zumpy

A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções em abastecimento da Edenred, lançará uma parceria que habilita o cartão Ticket Car como meio de pagamento no aplicativo brasileiro de caronas Zumpy. A novidade faz parte da ferramenta Log&Go, que permite que as empresas usuárias do Ticket Car ofereçam a funcionários a possibilidade de combinar o uso de diferentes meios de transporte. A Ticket Log tem lançamentos planejados para o Ticket Car e a Log&Go até 2019, com o objetivo de tornar o cartão um meio de pagamento de vários modais e trazer facilidades aos usuários. (Leticia Fucushima)

Siga a @colunadobroad no Twitter