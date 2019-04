Ticket se alia ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz em ofensiva na saúde

A Ticket, do setor de benefícios, firmou parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Com o acordo, a empresa amplia a sua rede de atendimentos que passa a contar com hospitais e não apenas clínicas. No ano passado, a Ticket, do grupo francês Edenred, passou a ter um novo sócio no Brasil, o Itaú Unibanco, que adquiriu 11% da empresa, em meio ao posicionamento dos grandes bancos no setor de benefícios.

