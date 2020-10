TIM adia para este mês ativação do 5G em cidades do interior

A TIM Brasil adiou para meados de outubro o lançamento de suas primeiras redes comerciais de 5G. A operadora previa ativar o sinal em setembro, em três cidades do interior do País – Bento Gonçalves (RS), Itajubá (MG) e Três Lagoas (MS). Procurada, a tele não informou o motivo da postergação e reafirmou que “todas as implementações estão em andamento”. Os fornecedores de equipamentos serão Ericsson, Huawei e Nokia.

Primeiros passos O 5G já começou a ser ativado por Claro e Vivo em São Paulo, Rio e outras capitais. A Oi ainda não tem uma data definida para entrar nesse circuito. Todas as teles estão oferecendo o 5G por meio da tecnologia DSS (dynamic spectrum sharing), que pega emprestado um pedaço das faixas de radiofrequência nas quais já trafegam os sinais do 4G.

Quase lá. O 5G DSS é um avanço na conexão, mas ainda está muito abaixo da velocidade alta de navegação e da latência baixa, principais vantagens do 5G “definitivo”. Para isso acontecer, as operadoras dependem do leilão das faixas de radiofrequência a ser realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no ano que vem.

