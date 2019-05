Tim deslancha na oferta de chamadas de voz pela rede 4G

Coluna do Broadcast

Embora a quantidade de chamadas telefônicas venha recuando continuamente, as operadoras entendem que ainda vale a pena investir na qualidade das ligações para segurar aqueles clientes que preferem falar a digitar. Nesse contexto, a TIM acabou de atingir 100% de cobertura em São Paulo do serviço de chamadas de voz por meio da rede 4G, uma tecnologia chamada Volte (voice over LTE).

Rio-SP. São Paulo é o segundo Estado onde a TIM levou essa tecnologia para 100% das cidades. O primeiro foi o Rio de Janeiro, também neste ano. Ao todo, a operadora já tem 3.015 municípios com oferta de Volte, liderando o mercado.

Enquanto isso… Vivo e Claro também enxergaram a vantagem do Volte e passaram a oferecer o serviço, enquanto na Oi está em desenvolvimento, com previsão de lançamento em 2020. Até aqui, porém, ninguém escapou da perda de receita com a queda na quantidade de ligações.