TIM embute Amazon Prime em pré-pago para ‘amarrar’ cliente da Oi

A TIM fechou parceria com a Amazon Prime para incluir uma assinatura do serviço de vídeo nos planos pré-pagos de celular. É a primeira vez que um serviço do tipo é oferecido a clientes pré-pagos, que fazem recargas sem compromisso de recorrência – ao contrário do acontece nos planos pós-pagos, com valores maiores de assinaturas e também oferta maior de conteúdo.

A parceria com a Amazon Prime acontece no momento que em a tele está recebendo os primeiros clientes da Oi, que vendeu as suas redes móveis para TIM, Vivo e Claro. Agora, o trio está empenhado em não deixar escapar os novos usuários.

Fatia da empresa no mercado de telefonia móvel subirá para 27%

Ao todo, serão migrados para a TIM 16,4 milhões de clientes – o equivalente a 40% da base de assinantes das redes móveis da Oi. Isso permitirá à TIM ampliar sua participação no mercado móvel de 20% para 27%, reduzindo a distância para Claro e Vivo.

Outro ponto importante: TIM e Oi têm uma grande quantidade de usuários pré-pagos em sua base de telefonia móvel. Esses são os consumidores com mais facilidade de trocar de operadora. Daí a importância de fidelizá-los com ofertas de conteúdos diferenciados.

O serviço de vídeo da Amazon Prime estará incluso em todos os planos TIM Pré Top, que oferecem benefícios durante um período determinado pelo valor da recarga. Quem faz a recarga de R$ 15, por exemplo, tem acesso por 15 dias ao Prime Vídeo na versão celular, além de pacote com internet, WhatsApp e Deezer GO grátis.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 05/07/22, às 16h35

