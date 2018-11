Tivit e banco BMG devem postergar IPOs para 2019

As duas ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) para serem lançadas em dezembro, a da empresa de TI Tivit e a do banco BMG, caminham para serem postergadas para 2019. Isso depois de esbarrarem na seletividade dos investidores, que pressionam as empresas sobre os valores que vêm sendo propostos pelas companhias. No caso da Tivit, a decisão já foi tomada e a busca, no momento, é por um investidor âncora, para colocar a oferta na rua já em janeiro do ano que vem.

A Bolsa brasileira recebeu, neste ano, apenas três novatas (Notredame Intermédica, Hapvida e banco Inter), todas emissões feitas em abril. Depois disso, a volatilidade do mercado, por conta das eleições, acabou fechando mais cedo a janela para captações via ofertas de ações. Procuradas, Tivit e BMG não comentaram.

