TMKT reduz gastos de energia em 20% com migração para mercado livre

Coluna do Broadcast

A TMKT Serviços de Marketing conseguiu reduzir seus gastos com eletricidade em um porcentual médio de 20% ao entrar para o mercado livre de energia. A empresa, antes atendida diretamente por EDP e Eletropaulo, migrou para o Ambiente de Contratação Livre (ACL) de energia na categoria “consumidor especial”, passando a escolher seus fornecedores, desde que ofereçam energia “incentivada”, proveniente de eólicas, usinas solares, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) ou térmicas movidas a biomassa. A mudança foi iniciada em junho de 2018, com o apoio da Thymos Energia, que além de cuidar do processo de migração, passou a cuidar da gestão de energia da empresa e a representar a TMKT na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).//LUCIANA COLLET

