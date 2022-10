Tokio Marine caminha para vender R$ 10 bi em seguros em 2022

A Tokio Marine deve fechar o ano com R$ 10 bilhões em prêmios subscritos no Brasil, com avanços principalmente no seguro automotivo. A empresa atingiu neste ano uma frota de 2,5 milhões de automóveis segurados, o que corresponde a cerca de 12% do mercado brasileiro. Deve fechar o ano na terceira posição do segmento, ou muito perto disso. As líderes do mercado são a Porto e a Allianz. Ao todo, a Tokio cresceu 44%, até aqui, em 2022.

Uma das apostas da empresa é o chamado seguro econômico, no qual a rede de assistência é mais enxuta, o que permite reduzir os custos e o preço aos clientes. O diretor de produtos massificados da Tokio, Marcelo Goldman, afirma que o modelo tem vendido R$ 3 milhões em apólices ao mês.

Empresa ampliou base de corretores no País

A Tokio também tem aumentado a base de corretores, que hoje chega a 33 mil. Na indústria de seguros, o cara a cara ainda é fundamental para as vendas, o que, inclusive, levou os corretores a serem incluídos no Open Insurance, aos 45 do segundo tempo.

