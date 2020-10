Tokio Marine terá inteligência artificial para mensurar valor de sinistros

A seguradora Tokio Marine começou a utilizar inteligência artificial (IA) para mensurar o valor de sinistros de automóveis. É a primeira a fazer o uso dessa tecnologia em orçamentos.

Virtual. Pelo novo modelo, o segurado faz as fotos e as envia pelo celular. A IA atua na identificação de danos sofridos pelo veículo, com a geração de um modelo 3D que considera não só as peças visíveis, mas também as avarias que podem ter sido causadas pela dimensão do impacto.

Parceria. A Tokio Marine desenvolveu a solução em parceria com a Cilia Tecnologia, insurtech de Goiânia (GO), cuja equipe conta com alunos de mestrado da Universidade Federal de Goiás (UFG) e apoio do laboratório Deep Learning Brasil.

27/10/2020

