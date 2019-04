Tokio Marine vai disputar mercado de seguro aluguel, liderado pela Porto

A seguradora japonesa Tokio Marine vai entrar na disputa do seguro de aluguel, conhecido como fiança locatícia, de olho em um mercado que movimenta mais de R$ 400 milhões em prêmios anualmente. A companhia mira abocanhar 3% do mercado ou R$ 12 milhões em seu primeiro ano de atuação. Deve assim fazer concorrência, principalmente, para nomes como a mineira Pottencial Seguradora e a francesa Cardif que ocupam a segunda e terceira colocações, respectivamente. A Porto Seguro é líder isolada com mais de R$ 337 milhões em prêmios no ano passado.

Mar aberto. O interesse da Tokio Marine tem como pano de fundo um mercado muito pouco explorado no Brasil sob a ótica do seguro. Somente na cidade de São Paulo, um dos maiores mercados imobiliários do País, conforme levantamento do Secovi-SP, apenas 17% dos contratos de aluguel são fechados com seguro aluguel. A modalidade substitui garantias locatícias tradicionais, como fiador e caução, e vale para imóveis residenciais e comerciais.

