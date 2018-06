Tok&Stok vê ganho de musculatura para IPO em 2019

A rede varejista de móveis e decoração Tok & Stok, do fundo americano Carlyle, planeja sua abertura de capital em 2019. A percepção é de que a empresa capturou a melhora da economia do País e, ao longo deste ano, a tendência é de que a rede melhore sua condição para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no próximo ano, o que significaria a estreia de uma empresa desse segmento na B3. No passado, comentava-se que a companhia pudesse se unir à Etna, que atua no mesmo setor, mas não há negociações. O modelo da Etna não é entendido como o ideal para o crescimento da marca.

De saída. A oferta de ações pretendida também será secundária, para que o fundo norte-americano comece a preparar sua porta de saída do investimento. Para o fim de março próximo, o Carlyle prepara a abertura de capital de outra empresa em que detém uma fatia, a varejista de brinquedos Ri Happy. Procurado, o Carlyle não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter