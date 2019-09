A marca de luxo italiana, Tonino Lamborghini, assina neste mês parceria com a construtora brasileira Embraed, para o primeiro empreendimento no Brasil. Depois da Tonino Lamborghini ter levantado um projeto imobiliário em Dubai no final do ano passado, por aqui o local escolhido foi o Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O investimento será da ordem de R$ 150 milhões.

