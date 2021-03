Torres para montar rede 5G vão requerer investimento de R$ 6 bi em 5 anos

A preparação da infraestrutura para acomodar as antenas para a internet móvel de quinta geração (5G) demandará investimentos da ordem de R$ 6 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Infraestrutura de Telecomunicações (Abrintel). A previsão é que os desembolsos sejam feitos ao longo dos próximos cinco anos na construção de torres, postes e posteletes em fachadas e topos de prédios.

Concorrentes. Esse mercado está nas mãos das empresas apelidadas de ‘torreiras’, depois que as teles – casos de Vivo, TIM e Oi – decidiram vender essas propriedades e se tornar inquilinas. A mexicana América Móvil (dona da Claro) também está criando uma empresa independente para cuidar só das torres.

Em alta. O mercado deve ficar ainda mais aquecido nos próximos anos, pois a cobertura 5G precisará de cinco vezes mais antenas do que o 3G e o 4G, de acordo com estimativa da Abrintel. Quanto maior a frequência, menor o alcance do sinal. Portanto, frequências mais altas (caso do 5G, que vai transitar em 3,5 Ghz e 26 Ghz) precisam de mais pontos.

Gargalo. Entretanto, o maior problema para as empresas não é financeiro, mas sim as leis municipais que restringem a instalação de antenas e/ou dificultam o processo de licenciamento, que pode passar de dois anos, como em São Paulo. “O edital do 5G traz obrigações de cobertura, mas como fazer isso se tem lei que limita a instalação das antenas?”, diz o presidente da Abrintel, Luciano Stetz.

Mobilização. Nos próximos dias, a associação lançará a campanha “Antene-se”, voltada a prefeitos e vereadores, sobre a necessidade de simplificar a legislação municipal.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 10/03 às 12h59.

