TOTVS deve emplacar follow on na quarta-feira

A empresa de tecnologia TOTVS caminha para emplacar a oferta subsequente de ações (follow on), que será precificada na quarta-feira, 22. A empresa tem encontrado demanda nas reuniões realizadas com os investidores. Um grupo de cinco investidores já fez ordem para 50% da oferta, conforme fontes. No acumulado deste ano a ação da empresa de tecnologia subiu mais de 43%. Esse será o quinto follow on da bolsa brasileira em 2019. Procurada, a TOTVS não comentou.