Trabalho remoto deve reduzir tamanho de instalações no mercado financeiro

O trabalho remoto também veio para ficar nos bancos. Pesquisa da consultoria de recursos humanos Russell Reynolds Associates mostra que, no cenário pós-pandemia, o home office deve se consolidar entre as instituições financeiras com impacto, inclusive, no tamanho das instalações.

Produtividade aumenta em casa

Outra conclusão da pesquisa é que a produtividade dos empregados aumentou significativamente durante a pandemia. Não à toa, pesos pesados do setor de tecnologia como Facebook, Twitter e Google já seguem na direção de tornar o teletrabalho uma constante. Por aqui, a XP Inc. foi a primeira a dar essa sinalização. No Banco do Brasil, cogita-se o emendar home office provisório como definitivo para vários funcionários.

Bancos tentam voltar

Apesar disso, os bancos brasileiros têm feito nos últimos dias uma tentativa de retomada do trabalho físico. Bradesco, Itaú Unibanco e Santander aderiram a programas de testagem da covid-19 em seus quadros para tentar voltar a ocupar escritórios vazios, bem como as agências bancárias que tiveram o atendimento reduzido na pandemia para evitar aglomerações.

