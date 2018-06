Trabalhos ligados à internet crescem 58,4% no 1º trimestre de 2018

Trabalhos ligados à internet e ao conteúdo online saltaram 58,4% no primeiro trimestre deste ano em relação ao último período do ano passado, para 6,833 mil vagas, segundo relatório Fast 50, elaborado pelo Freelancer.com. Um dos destaques foram as vagas que surgiram na esteira da febre das criptomoedas e do blockchain. Foram 1.529 trabalhos jobs postados no período, um aumento de 58% ante o intervalo imediatamente anterior.

