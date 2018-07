Tramontina alcança marca recorde com fábrica no Rio Grande do Sul

Líder no setor de panelas e de talheres no País, a gaúcha Tramontina bateu a marca recorde de 300 milhões de chaves de fenda produzidas pela marca na sua fábrica no Rio Grande do Sul, inaugurada em 1963. Do total, aproximadamente 45 milhões de unidades foram destinadas à exportação. Dentre os principais mercados atendidos no exterior pela empresa brasileira, estão Paraguai, Uruguai, Bolívia, Argentina, Peru e Arábia Saudita.

Foto: Everton Damiani/Divulgação

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real.

Siga a @colunadobroad no Twitter