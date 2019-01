Transporte de mercadorias é aposta das seguradoras em 2019

O setor de seguros está confiante no desempenho do segmento de transportes este ano, dado o reflexo já visto na atividade com a recuperação da economia nos últimos meses de 2018. A Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) vislumbra um crescimento de 5% a 10% nos prêmios com seguro de transporte em 2019, em relação aos R$ 3 bilhões previstos para o fechamento de 2018.

Rigor. Somada à melhora da economia, uma maior procura pela contratação de seguro por empresas que habitualmente não o faziam e a nova versão do MDF-e – documento fiscal eletrônico, que estabeleceu a obrigatoriedade do número da apólice e averbação para a liberação do embarque – também são apontados como fatores que tendem a impulsionar o desempenho desse segmento.

