Transporte de produtos Gerdau pela MRS cresce 64% em quatro anos

O volume de produtos siderúrgicos e matéria-prima da Gerdau transportados pela MRS cresceu 64,4%, entre 2015 e 2019. O maior destaque foi o transporte de produto siderúrgico da fábrica Gerdau em Ouro Branco (MG), que cresceu 17,6% do volume no transporte dos produtos feitos na unidade, atingindo 1,18 milhão de toneladas, de 2018 para o ano passado. Já no transporte de matéria-prima para a fábrica, o avanço foi de 15,3%, chegando a 564 mil toneladas.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Quer saber mais sobre o Broadcast? Fale conosco