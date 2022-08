TreeCorp, sócia da Petz, prepara novo fundo para depois das eleições

A gestora TreeCorp, sócia da Petz e investidora na rede de hamburguerias Cabana e na marca de artigo de luxo Tania Bulhões, começou a captação de seu quarto fundo. A ideia é captar R$ 700 milhões, mas a firma de investimento vai aguardar o desfecho das eleições para definir o tamanho final do fundo.

Fundada há 10 anos, a TreeCorp tem perto de R$ 1,5 bilhão sob gestão e já fez 10 investimentos, sempre nas chamadas empresas de crescimento (‘growth’, no jargão dos fundos). Costuma dar cheques na casa dos R$ 100 milhões em cada aporte.

Segundo o sócio da gestora Danilo Soares, além de colocar o dinheiro, o objetivo é estruturar operações de controle compartilhado, no qual o empreendedor continua no negócio e a gestora se engaja na estratégia. Por isso, busca participação no capital entre 25% e 75%.

Saúde, consumo, tecnologia e serviços financeiros são foco da gestora

A gestora está terminando o investimento de seu terceiro fundo, ao mesmo tempo em que começa a captar o quarto. Os setores em que pretende seguir investindo são consumo, saúde, tecnologia e serviços financeiros. Só nesse universo, a TreeCorp mapeou “uma mar” de 20 mil empresas que podem ser investidas. Por ano, Soares chega a avaliar 100 companhias para fazer um investimento.

Um dos aportes mais rentáveis – e emblemáticos – da gestora foi na Zeedog, marca de acessórios para animais de estimação, afirmou Soares em um evento da Tag Investimentos. Para entrar no setor de ‘pets’, a gestora foi a campo, em feiras e atrás de firmas especializadas no segmento.

Em 2019, achou no Rio de Janeiro a Zeedog. Em 2020 fez o investimento e apenas um ano depois vendeu a companhia para a Petz por R$ 715 milhões. O retorno superou em três vezes o capital investido em 12 meses – enquanto fundos costumam ficar investidos em empresas em média por 5 anos – e a TreeCorp ainda virou acionista da Petz.

