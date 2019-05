Trevisan faz parceria com London School of Business para titulação internacional

A Trevisan Escola de Negócios anunciará na próxima semana parceria com a London School of Business and Finance, para que alunos de graduação e pós-graduação no Brasil possam ter título válido internacionalmente. Os primeiros cursos serão na área de contabilidade e administração.

Flexível

O programa mescla conteúdo presencial e a distância, alguns inclusive com permissão para trabalho na Europa. A titulação em graduação de Administração de Empresas e Contabilidade, por exemplo, confere habilitação para a Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). “Queremos destacar o Brasil no mapa do ensino de alta qualidade global, permitindo aos alunos titulação internacional”, diz o CEO da Trevisan, VanDyck Silveira. A London School of Business and Finance é uma referência em universidade corporativa e pertence à rede Global University Systems. O valor do negócio não foi divulgado. (Luana Pavani)

