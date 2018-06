Trigg, concorrente do Nubank, aposta na Copa para crescer

A fintech Trigg, concorrente direta do Nubank, vai usar a Copa do Mundo como gancho para elevar sua presença no mercado brasileiro. Além de um cartão comemorativo, em parceria com a Visa, vai sortear 600 bolas oficiais para quem adquirir o novo plástico, que funcionará como um cartão adicional em uma edição limitada, a ser anunciada hoje, dia 9. Quem já é cliente e somar R$ 600,00 em compra também participa da ação. Desde o seu lançamento, há pouco mais de um ano, o Trigg, que tem entre seus sócios a Omni Financeira, já obteve demanda para 800 mil cartões.

