Trigg, concorrente do Nubank, entra no mercado de cartão de lojas

A Trigg, fintech de pagamentos concorrente do Nubank, está apostando no mercado de cartões de lojas, o chamado private label. O ingresso da novata, de pouco mais de um ano de vida, se dá por meio de duas aquisições que permitiram à empresa alcançar um milhão de cartões emitidos. Até o final do ano, a Trigg espera superar a marca de R$ 1 bilhão em vendas.

Reforço nacional. A Trigg, que tem entre seus sócios a Omni Financeira, comprou as operações de private label da UZE e da Biz, que atuam há mais de 20 anos no segmento de private label. Enquanto a primeira marca é forte no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a segunda está mais presente no Sudeste e Sul do País.