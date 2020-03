Trigg lança cartão de crédito para adolescentes a partir de 12 anos

A Trigg, fintech de crédito, está lançando um cartão adicional para alguns de seus clientes que desejem segregar despesas, incluindo os filhos. A novidade é que, ao contrário dos concorrentes, que emitem cartões para adolescentes a partir de 16 anos, a Trigg permitirá que um público a partir de 12 anos tenha acesso ao meio de pagamento.

Divertido. O limite e os bloqueios do cartão são definidos pelo titular. Como vários outros cartões conta com o benefício de cashback e descontos em lojas parceiras. Já que a ideia é estar próximo dos adolescente, o cartão tem cinco opções de estampa com personagens da DC Comics: Batman, Super-Homem, Mulher-Maravilha, Coringa e Arlequina.

