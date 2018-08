Trumpf vê faturamento crescer 20% com maior demanda por tecnologia

A Trumpf do Brasil, subsidiária do grupo alemão especialista em soluções de produção nas áreas de máquinas-ferramenta, tecnologia a laser e eletrônica, viu seu faturamento crescer 20% no ano fiscal encerrado em 30 de junho, para R$ 116 milhões. O resultado foi puxado por maior demanda por novas tecnologias, especialmente da indústria automobilística, para atender exigências do mercado por carros mais seguros e eficientes. Por conta disso, a divisão de tecnologia Laser teve o melhor ano da sua história no Brasil, onde a Trumpf está presente desde 1981.