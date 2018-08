Tupperware reforça marketing e reorganiza estratégia no Brasil

A Tupperware Brands Brasil está reorganizando a sua estratégia de negócios no País. Para isso, trouxe André Raccah, com passagens por grandes empresas de bens de consumo como J.Macedo, Pepsico, Ambev e Diageo, como novo diretor de marketing. Sua missão inclui o fortalecimento da marca com foco no consumidor e, ainda, o desenvolvimento da Nutrimetics, marca premium de beleza do grupo que chegou ao Brasil há três anos.

Remexe. Além do reforço em marketing, a empresa moveu a vice-presidente de recursos humanos e desenvolvimento para força de vendas da Tupperware, Angélica Kanashiro. Ela passa a liderar área criada para trazer mais foco e apoio à força de vendas, assumindo o cargo de vice-presidente de relacionamento.

