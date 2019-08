O turismo no primeiro semestre do ano cresceu 7,7% no Estado de São Paulo, segundo dados da secretaria estadual de turismo. Mantida essa taxa de crescimento, o volume de atividades turísticas deverá registrar R$ 279 bilhões neste ano. O setor já representa mais de 10% do PIB paulista.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter