TWK Advogados assume processo de recuperação judicial da Avianca

O escritório de advocacia TWK Advogados, especializado em recuperação e reestruturação de empresas, assumiu o processo de recuperação judicial da Avianca, no lugar do Siqueira Castro Advogados. Os advogados já preparam, inclusive, estratégia para audiência com os credores de leasing de aeronaves, agendada para a próxima segunda-feira, dia 14. Essa é uma questão-chave no processo de recuperação da Avianca.

