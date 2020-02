UBS apresenta a investidor empresas sustentáveis e que menos produzem lixo

Com o olhar crescente de investidores a projetos engajados em causas ambientais, sociais e de governança corporativa, o banco UBS preparou para seus clientes uma série de relatórios sobre o tema, ou whitepapers, conforme jargão do mercado. O primeiro da série, intitulado “Future of Waste” (ou Futuro dos Resíduos, em tradução livre), está sendo lançado hoje.

Do Lixo ao luxo. O documento apresenta soluções de redução de resíduos que podem aumentar o retorno financeiro das empresas. O objetivo da publicação é ajudar os investidores a identificarem ações e títulos de companhias que fazem a gestão de resíduos e que se mostram capazes de baixar significativamente os desperdícios.

Excesso. O UBS aponta que os maiores produtores de lixo do mundo são justamente os países com as maiores economias. A exceção, contudo, é o Brasil, que está em terceiro lugar em termos de produção de lixo, atrás somente dos Estados Unidos e China.

