UBS-BB deve trazer até 40 funcionários do BB para seu quadro este ano

O UBS-BB, banco de investimento nascido a partir de uma joint venture entre o Banco do Brasil e o banco norte-americano UBS, deverá receber entre 30 a 40 funcionários do BB até o fim do ano. Oficializada na semana passada, a joint venture quer ficar entre os três maiores bancos de investimento em operações de oferta de ações, títulos de dívida, fusões e aquisições e projetos de infraestrutura para empresas.

Posições-chave. Dois executivos do BB, Fernanda Arraes e Marcelo Dias, já estão no UBS-BB. Arraes era responsável pela área de estruturação de captações no mercado de dívida e financiamento de projetos de infraestrutura do BB e passará a atuar como diretora comercial, atuando na interlocução das empresas. Dias, que ocupava o cargo de gerente executivo na Diretoria de Governança de Entidades Ligadas, será Diretor de Operações. O UBS-BB está fazendo seleção para seus quadros no mercado e também trazendo profissionais do UBS, alguns deles do exterior. Procurado, o BB não comentou.

