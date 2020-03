Um, a cada três trabalhadores brasileiros, não fez home office na semana passada

Pesquisa da Ticket informa que 35% dos empregados ainda não contam com uma política de trabalho remoto. Dos que fazem, 16% destacam o sentimento de proteção por estar em casa em um momento de pandemia provocada pelo coronavírus. O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 22 de março, com mais de 7 mil usuários do Ticket Restaurante e do Ticket Alimentação, em todo o Brasil. De acordo com o levantamento, 41% contavam com uma política de home office, sendo que 34% ampliaram para mais dias na semana. Outros 23% relatam que suas empresas não tinham política para a área, mas que passaram a adotar o sistema na última semana.

Sem perda de tempo. A pesquisa ainda revela outros dados relacionados à rotina, entre eles aspectos positivos como o fato de 15% dos participantes destacarem como benefício não terem de gastar tempo no deslocamento ao trabalho com o transporte público; 11% estarem próximos da família; 10% o desafio de uma nova forma de trabalho; 9% a flexibilidade de horário e conforto; e 8% apontam de forma positiva a produtividade pessoal.

Por outro lado. Já nos aspectos que os deixam insatisfeitos no trabalho à distância, 17% falam do distanciamento dos colegas e o isolamento como aspectos negativos; 15% destacam a distração; 14% revelam não ter estrutura em casa para o trabalho remoto; 13%, o fato de não terem tanta informação da empresa; e 10% dizem que estão trabalhando mais em casa do que na empresa. As ferramentas mais utilizadas pelos empregados no trabalho remoto são os grupos do WhatsApp e aplicativos de conversa (20%), a troca de e-mails (16%), o notebook (12%), ferramentas existentes na empresa (11%), vídeo-chamadas e ligações pontuais (10%), reuniões diárias por vídeo-chamadas (8%), telefone digital instalado no computador (4%); e em alguns casos não há um procedimento definido (4%), ou utilizam outras ferramentas (1%).

