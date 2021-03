Um ano e meio após aquisição, C6 reposiciona marca de seguro

Cerca de um ano e meio depois de adquirir a empresa de seguros Somu.us, o banco digital C6 decidiu reposicionar a marca para C6Seg. Além dessa mudança, a empresa, que até aqui só operava com assessoria de seguradoras e resseguradoras na América Latina, vai ampliar a atuação e passará a distribuir produtos financeiros do C6 Bank, como a maquininha e fazer a abertura de conta corrente para pessoa jurídica. A C6Seg nasce com uma rede de 3 mil corretoras de seguros e trabalha com 15 seguradoras parceiras.

O primeiro piloto para a venda de maquininhas por meio desse canal foi feito no ano passado, em Pouso Alegre e Varginha, ambas em Minas Gerais, e Goiânia (GO). A iniciativa agora está sendo replicada em outras regiões, como São Paulo, Paraná, Bahia e Distrito Federal. Até o fim de março, cerca de 200 corretores haviam sido treinados para realizar a venda de produtos financeiros.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 30/03/2021, às 11:11:47 .

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter