Um em cada cinco clientes do Nubank nunca tinha tido cartão de crédito

Um em cada cinco clientes do Nubank no Brasil nunca tinha tido um cartão de crédito na vida antes do “roxinho”. O unicórnio, avaliado em mais de US$ 10 bilhões, está próximo de bater a marca recorde de 16 milhões de clientes em todo o País. No cartão, são 10 milhões de usuários. Ou seja, 2 milhões deles não tinham o instrumento antes. Mesmo entre os clientes com mais de 55 anos, a proporção chega a 15%. Na análise por regiões, a surpresa é maior. No Nordeste, 26% dos clientes do Nubank nunca tiveram um cartão de crédito para chamar de seu.

Por quê? Gratuidade dos serviços e praticidade do aplicativo são o que atraem o público.

