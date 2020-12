Unicamp é novo integrante do programa de inovação da Samsung

A Samsung anuncia, nesta terça-feira (1º), que a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) é a nova integrante do Samsung Ocean, programa de inovação da companhia. O objetivo é oferecer capacitação tecnológica à comunidade acadêmica e fomentar a criação de empresas de base tecnológica (startups).

O programa oferece gratuitamente treinamentos técnicos combinados com temas voltados ao empreendedorismo, além do contato com especialistas da empresa e do mercado. Mais de 86 mil pessoas já passaram pelo programa e cerca de 3.700 sessões de treinamentos, workshops e eventos foram realizados pela iniciativa. A USP e Universidade do Estado do Amazonas (UEA) já fazem parte do programa.

