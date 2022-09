Unico reforça time de tecnologia e contrata ex-vice presidente do Google

A Unico, unicórnio de soluções de identidade digital, está reforçando seu time de tecnologia. Nelson Mattos, ex-vice presidente do Google, chega à companhia para assumir o cargo de CTO (Chief Technology Officer). Desde 2015, o executivo já atuava na estratégia da startup como conselheiro. Para o CEO da Unico, Diego Martins, o novo CTO agrega experiência e capacidade de inovar.

Além da atuação no Google, como VP de produto e engenharia para Europa e mercados, Mattos foi vice-presidente da IBM entre 1991 e 2007. Agora, na Unico, planeja fortalecer o ecossistema de soluções, que incluem tecnologias como biometria facial para autenticação de identidades, assinatura eletrônica biométrica e admissão digital. “Nossa missão é desburocratizar a relação entre empresas e pessoas com soluções que têm a privacidade no centro”, afirma Mattos, que vai liderar uma área com cerca de 370 pessoas dentro da Unico.

As novidades na área de tecnologia da startup incluem mais duas contratações: Diego Nogueira assume como Diretor de Estratégia e Davi Reis, como Chief Advisor Officer. Ambos têm passagens pelo Google e Loggi.

Startup foi avaliada em US$ 2,6 bilhões em abril

Desde agosto de 2021, a Unico faz parte da lista de unicórnios brasileiros – startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. Em abril, promoveu a quarta rodada de investimentos, liderada pelo Goldman Sachs, sendo avaliada em US$ 2,6 bilhões.

As soluções de identidade digital da startup estão presentes hoje em mais de 850 empresas de diversos segmentos, incluindo bancos, varejistas e telecomunicações.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 31/08/2022, às 10h00.

