Unicórnio argentino Globant se prepara para crescer no Brasil

A empresa de tecnologia Globant, que nasceu em Buenos Aires e é listada na bolsa de Nova York, a Nyse, vai aumentar sua presença no Brasil. Para a expansão a “unicórnio” acaba de recrutar o ex-IBM e HP Alexandre Thomaz, que passa a ser diretor executivo da Globant dedicado ao Brasil. Uma das estratégias de crescimento será via aquisições e abertura de novos escritórios por aqui. Hoje já são três, dois em São Paulo e um no interior, em São José dos Campos.

