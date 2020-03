Unicórnio britânico lança plataforma de serviços financeiros no Brasil

A fintech britânica Rapyd, de meios de pagamento, vai lançar uma plataforma de serviços no Brasil na segunda-feira, 9. O intuito é prover infraestrutura para transferências bancárias, pagamento em espécie, carteiras digitais, quitação de boletos, transações com cartões de débito e crédito, entre outros. No Brasil, a empresa fechou parcerias com os principais provedores locais de pagamentos, incluindo a Dock, empresa de tecnologia com foco no ramo financeiro, e o Banco Rendimento.

Unicórnio. Após captar US$ 180 milhões no ano passado, a Rapyd ganhou status de “unicórnio”, como são chamadas as startups avaliadas em mais de R$ 1 bilhão. A fintech conta com investidores como Stripe, General Catalyst, Oak FT, Tiger Global, Durable Capital, Target Global e TaL Capital.

