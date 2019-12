Unidas prepara oferta subsequente de ações para este mês

A Unidas, ex-Locamérica, é mais uma companhia que prepara uma oferta subsequente (follow on) ainda em 2019. A companhia já começou a contratação dos bancos para coordenarem a oferta. A Companhia de Locação das Américas (Locamerica) mudou seu nome para Unidas ano passado, após o processo de fusão acertado no fim de 2017. Com a transação, foi criado o maior grupo de aluguel de veículos do Brasil, atrás apenas da Localiza. Procurada, Unidas não Comentou.

Fila. Neste mês farão oferta subsequente as Lojas Marisa, Notredame Intermédica e Aliansce Sonae.

Notícia publicada no Broadcast dia 03/12/2019, às 13:26:08

