Unilever compra lavanderia pay per use SmartLav

A Unilever acaba de fechar a compra da lavanderia “pay per use” em condomínios SmartLav. Esse não é o primeiro movimento na multinacional nesse mercado. Ela lançou, há alguns anos, um serviço de lavanderia online batizado de Omo Express. A SmartLav, que foi assessorada pelo Miguel Neto Advogados na operação, cresceu na esteira do lançamento de apartamentos cada vez menores nos grandes centros urbanos. Procurada, a Unilever confirma aquisição e afirma que “está sempre atenta aos movimentos do mercado, principalmente no que diz respeito a empresas e parcerias que ofereçam soluções inovadoras e disruptivas conectadas às demandas dos consumidores”.

