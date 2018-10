Unilever e Nestlé encabeçam lista de indústrias mais premiadas pelo varejo

Famoso pelas margens de lucro apertadas que levam a uma intensa queda de braço nas negociações com fornecedores, o setor de supermercados mantém a tradição de premiar as indústrias que, na avaliação do varejo, mais contribuem com as lojas. Em São Paulo, as gigantes Unilever e Nestlé são as duas que de forma mais recorrente são reconhecidas pela entidade do setor, a Associação Paulista de Supermercados (Apas). Nas 21 edições já realizadas do evento anual, a Unilever levou 33 prêmios e a Nestlé, 30. A edição de 2018 acontece na noite desta terça-feira e vai premiar mais de duas dezenas de companhias. (Dayanne Sousa)

