Unipar quer aceno da Novonor para reapresentar proposta por Braskem

A proposta de aquisição dos ativos da região Sudeste da Braskem feita pela petroquímica Unipar expirou há cerca de três semanas e a companhia espera um aceno firme de interesse por parte da Novonor (ex-Odebrecht), acionista da empresa, para retomar a conversa. A proposta feita pela Unipar não teria andado na Novonor, embora tenha circulado entre os bancos credores e a Petrobras, que também é sócia na Braskem. A oferta da Unipar seria suficiente para eliminar entre 70% e 80% da dívida que a ex-Odebrecht tem com bancos privados e públicos, da ordem de R$ 14 bilhões. Isso implicaria uma oferta ao redor de R$ 10 bilhões, ou R$ 60 por ação. As instituições financeiras têm as ações da Braskem dadas em garantia nessa dívida.

Resto da dívida seria paga com dividendos

Pela proposta, a Unipar ficaria com 20% da Braskem. A Novonor seguiria na sociedade e poderia renegociar a dívida junto aos bancos, que seguiriam, proporcionalmente, com ações da Braskem em garantia. Essa dívida seria quitada via dividendos. O negócio prevê ainda que a Petrobras fique com os ativos no Rio de Janeiro, converta ações ON em PN e saia de sua posição via mercado.

Oferta seria maior do que a da Apollo

A oferta da Unipar estaria acima da de R$ 47 por ação feita há 15 dias pela gestora Apollo, que aumentou a proposta em 25% nessa data. A proposta da Apollo envolveria ainda desconto na dívida dos bancos, o que seria um problema para os públicos. Essas instituições não costumam aceitar propostas que impliquem “haircut” de suas dívidas, para evitar o escrutínio do Tribunal de Contas da União (TCU).

Braskem diz que não recebeu a proposta

A Braskem informou, por meio de comunicado, que não recebeu proposta da Unipar. A Unipar, por sua vez, disse, também por meio de comunicado, que realiza análises rotineiras de oportunidades de novos negócios à medida que elas se apresentam, incluindo uma potencial operação envolvendo a Braskem. Mas, acrescentou que não foram celebrados quaisquer documentos de natureza vinculante entre a companhia e a Braskem ou os seus acionistas controladores. Procurada, a Novonor não comentou.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 24/10/2022, às 17h03

